Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Вашингтон, 24 марта. Жена президента США Дональда Трампа Меланья сделала тест на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Белого дома.

Трамп ответил утвердительно на вопрос одного из участников брифинга о том, прошла ли его супруга тест на коронавирус.

«У нее все отлично. <...> Отрицательный [результат]», — подчеркнул президент США.

Сам Дональд Трамп сдал тест 14 марта. Лечащий врач президента Шон Конли на следующий день заявил, что результаты теста были отрицательными, сообщает RT.

О вспышке вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в китайском городе Ухань власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года. В марте инфекция была признана пандемией. К настоящему моменту в мире заразились более 381 тысячи человек, более 16,5 тысячи погибли. В Соединенных Штатах инфицированы свыше 45 тысяч человек.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь недавно выступил с заявлением, что к созданию коронавируса SARS-CoV-2 причастны США. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.