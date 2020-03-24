Беспилотный дезинфектор улиц для борьбы с коронавирусом могут создать в РФ

Москва, 24 марта. Беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления дезинфицирующих средств, могут разработать в России для борьбы с распространением коронавируса, сообщил представитель «Автонет» Ярослав Федосеев.

По словам Федосеева, создание подобного автомобиля не потребует значительных средств и займет всего пару месяцев.

«По сути — это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы», — заявил представитель «Автонет».

По его словам, нечто похожее уже реализовано в китайской провинции Хубэй, где находился очаг коронавируса.

Заинтересованность в разработке выразил производитель беспилотных автомобилей StarLine. По словам Федосеева, создание такого транспортного средства по плечу любой российской компании, специализирующейся на высокоавтоматизированных системах.

По последним данным, в России обнаружено 438 случаев заражения коронавирусом, 17 человек уже выздоровели.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.