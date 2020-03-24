В ВОЗ рассказали, что можно использовать в борьбе с распространением коронавируса

Женева, 24 марта. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что для противодействия распространению коронавируса можно использовать потенциал программ по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) в ВОЗ призвали уделить внимание вопросам химиопрофилактики инфекции на фоне эпидемии нового коронавируса.

«Пример COVID-19 свидетельствует о том, насколько уязвимыми могут оказаться люди с заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой. К 2030 году мировое сообщество обязалось ликвидировать туберкулез. Для этого, прежде всего, необходимо повышать качество профилактики», — подчеркнул глава организации.

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, во время глобальных вспышек заболеваний, в том числе COVID-19, важно продолжать усилия по борьбе с давно существующими заболеваниями. Для повышения оперативности и эффективности мер реагирования на коронавирус можно использовать потенциал программ по борьбе с туберкулезом и иными инфекционными болезнями, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По оценкам организации, туберкулезной бактерией инфицирована четверть населения планеты. Такие люди не больны и не заразны, но имеют повышенный риск заболеть туберкулезом. Терапия защищает их от болезни и сокращает риск передачи инфекции окружающим.

Туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных болезней. В 2018 году в мире заболели 10 миллионов человек, умерли от болезни 1,5 миллиона.

Коронавирусная инфекция, впервые была выявлена в конце 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Вскоре заболевание охватило большинство стран мира на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. Количество заразившихся уже превысило 381 тысячу человек, скончались более 16,5 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала заболевание пандемией. Некоторые эксперты считают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.

ООН собирается представить гуманитарный план по предоставлению помощи пострадавшим от коронавируса странам, сообщила «Газета.ру». По словам генсека организации Антониу Гутерриша, в документ включат просьбу о выделении двух миллиардов долларов, чтобы «гуманитарный ответ был как можно более эффективным».