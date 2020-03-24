Вашингтон, 24 марта. Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте американского комитета.

Как отмечают представители комитета США, перенос мероприятия является наиболее взвешенным выходом из ситуации, сложившейся на фоне пандемии COVID-19. Там подчеркивают, что коронавирус повлечет нарушения тренировочного процесса, а также вызовет проблемы с допинг-контролем и процессом квалификации. К такому заключению американский комитет пришел после опроса спортсменов из США. Комитет призвал МОК соблюсти требуемые меры безопасности при проведении Олимпийских Игр.

Напомним, что от участия в Олимпиаде-2020 уже отказались Канада, Австралия и Норвегия. Соревнования запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В японском Олимпийском комитете также предлагали перенести Олимпиаду в Токио из-за коронавируса. В частности, с такой инициативой выступила член комитета, бронзовый призер Игр-1988 в Сеуле по дзюдо Каори Ямагути.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».