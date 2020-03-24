Кадыров отменил массовые мероприятия и свадьбы в Чечне из-за коронавируса

Грозный, 24 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике вводится запрет на массовые мероприятия, включая свадьбы и банкеты из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает глава Чечни, основная задача власти и общества — не дать распространиться коронавирусу в регионе.

«Нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что в республике продолжают работать службы доставки, которые могут привезти еду из любимых мест на дом.

Он сообщил, что обратился к родителям с просьбой воздержаться от посещения торговых центров, а также призвал пожилых людей не покидать жилища без острой надобности.

«Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чечне не останется без продуктов питания», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Недавно глава Чечни иронично отреагировал на обвинения Запада в адрес России из-за коронавируса. Кадыров подчеркнул, что вирус добрался до Европы через государства, расположенные южнее РФ.

Согласно последним данным, на территории Российской Федерации зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов уже выздоровели.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.