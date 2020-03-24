В России резко увеличились продажи презервативов

Москва, 24 марта. Продажи презервативов резко увеличились в России за последнюю неделю на фоне активности коронавируса. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании DSM Group.

Эксперты проанализировали розничные продажи презервативов за первые 11 недель 2020 года и сравнили их с аналогичными данными за прошлый год. Выяснилось, что за минувшую неделю в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей.

За 11 неделю 2019 года продажи составили 477 тысяч упаковок. Тогда общая стоимость проданных презервативов оценивалась в 122 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что прирост к аналогичной неделе прошлого года в стоимостном выражении составил 31,8%.

По итогам первых 11 недель текущего года 46,75% от общего объема продаж (709 миллионов рублей) составила реализация презервативов Reckitt Benckiser (бренд Durex). Продажи AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex) достигли 635 миллионов рублей (41,91%). Замыкают тройку лидеров презервативы CPR (бренд Sico) с результатом в 95 миллионов рублей (6,28%).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Николай Брико рассказал о сроках снижения активности коронавируса. По его мнению, это произойдет в апреле или мае.

Коронавирусная инфекция, впервые была выявлена в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре заболевание охватило большинство стран мира, количество заразившихся уже превысило 381 тысячу человек, скончались более 16,5 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала заболевание пандемией. Некоторые эксперты считают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.