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В России предложили возвращать деньги за авиабилет при ЧС

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Общественники предложили Госдуме узаконить возврат денег за авиабилет при ЧС

Москва, 24 марта. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) России предлагает облегчить возврат стоимости авиабилетов путешественникам при чрезвычайной ситуации в стране прилета. Письмо с предложением направлено в Минтранс и Госдуму. 

ООП предлагает внести соответствующие поправки в Воздушный кодекс, передают «Известия». В частности, п. 2 ст. 108 ВК просят расширить новой причиной для возврата авиакомпанией денег пассажиру — введение ЧС в стране прилета. 

В своем письме общественники обратили внимание на тот факт, что на фоне пандемии коронавируса из-за отсутствия пункта о ЧС многие пассажиры не могли вернуть полную стоимость билета и отказаться от вылета в страны с большим числом заболевших COVID-19.  

«Внесение изменений в ст. 108 ВК позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь», — говорится в обращении в Минтранс. 

Общественники предложили Госдуме узаконить возврат денег за авиабилет при ЧС

Отметим, специалисты комитета по туризму Московской области ранее рассказали, как должны вести себя туристы из России, которые не могут сейчас вернуться домой из-за рубежа. Прежде всего им необходимо звонить на горячую линию «Турпомощи» на номер +7-499-678-12-03. Кроме того, в будние дни с 10 до 19 часов доступен также будет номер +7-915-117-04-51. 

Напомним, что пандемия коронавируса привела массовым отменам авиарейсов и закрытию границ. Транспортное сообщение между странами серьезно пострадало. О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в декабре 2019 года. COVID-19 быстро вышел за пределы КНР и распространился по всей планете. К настоящему моменту болезнь унесла жизни более 16,5 тысяч человек, пишет «Газета.ру».         

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Источник: Известия
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