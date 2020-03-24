В России предложили возвращать деньги за авиабилет при ЧС

Москва, 24 марта. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) России предлагает облегчить возврат стоимости авиабилетов путешественникам при чрезвычайной ситуации в стране прилета. Письмо с предложением направлено в Минтранс и Госдуму.

ООП предлагает внести соответствующие поправки в Воздушный кодекс, передают «Известия». В частности, п. 2 ст. 108 ВК просят расширить новой причиной для возврата авиакомпанией денег пассажиру — введение ЧС в стране прилета.

В своем письме общественники обратили внимание на тот факт, что на фоне пандемии коронавируса из-за отсутствия пункта о ЧС многие пассажиры не могли вернуть полную стоимость билета и отказаться от вылета в страны с большим числом заболевших COVID-19.

«Внесение изменений в ст. 108 ВК позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь», — говорится в обращении в Минтранс.

Отметим, специалисты комитета по туризму Московской области ранее рассказали, как должны вести себя туристы из России, которые не могут сейчас вернуться домой из-за рубежа. Прежде всего им необходимо звонить на горячую линию «Турпомощи» на номер +7-499-678-12-03. Кроме того, в будние дни с 10 до 19 часов доступен также будет номер +7-915-117-04-51.

Напомним, что пандемия коронавируса привела массовым отменам авиарейсов и закрытию границ. Транспортное сообщение между странами серьезно пострадало. О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в декабре 2019 года. COVID-19 быстро вышел за пределы КНР и распространился по всей планете. К настоящему моменту болезнь унесла жизни более 16,5 тысяч человек, пишет «Газета.ру».