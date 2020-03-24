Бутина призвала выпустить из зарубежных тюрем россиян из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой посодействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан, которые содержатся в зарубежных тюрьмах из-за угрозы коронавируса.

«Я надеюсь, что у этих людей есть сердце и они проявят милость, позволив нашим гражданам быть недалеко от своих родных и близких в это крайне тяжелое время», — отметила Бутина.

Как отмечает Мария Бутина, к ней обратились родственники россиян, которые в настоящий момент отбывают наказание в тюрьмах США и других стран. Она отмечает, что в связи с пандемией, американские власти недавно разрешили досрочно освобождать заключенных, которые не представляют опасности. По ее словам, аналогичные шаги собирается предпринять и правительство Франции.

«Как мне доподлинно известно, пребывание в заключении крайне негативно сказывается на здоровье человека. Заражение для ослабленного тяжелыми условиями заключения человека особенно опасно и может закончиться летальным исходом», — сообщила Бутина Лаврову.

Она подчеркивает, что россиян часто преследует исключительно из-за гражданской принадлежности. Она сравнила такое положение вещей с нацистскими порядками, где во главе идеологии стояла дискриминация по национальному признаку.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».