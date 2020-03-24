Кличко заявил, что Киев потеряет 1 млрд гривен из-за коронавируса

Киев, 24 марта. Киев потеряет около 1 млрд гривен из-за распространения коронавируса, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Как подчеркнул градоначальник, 1 млрд — предварительные цифры. В реальности столица Украины рискует потерять еще больше.

«Я не исключаю, что цифра может увеличиваться», — заявил Кличко в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, городские власти сформировали два штаба: один занимается ликвидацией последствий коронавируса, второй — экономическими вопросами. Кличко говорит, что ситуацию осложняет отсутствие понимания точных сроков продолжительности пандемии.

Мэр Киева также обратился к правительству Украины с просьбой отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

Недавно киевская журналистка Юлия Мостовая сравнила украинское правительство с коронавирусом и заявила, что Украиной руководит «колония простейших», которая с высокой долей вероятности приведет страну к летальному исходу.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом на Украине составляет 73 человека, 3 пациентов скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.