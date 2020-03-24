Средства ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы «Хмеймим»

Дамаск, 24 марта. Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаку беспилотника в окрестностях авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия (Сирия). Об этом сообщило Сирийское государственное агентство SANA.

Инцидент произошел в городе Джебла, на западе страны.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели в Кремле переговоры, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в сирийском Идлибе.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция также договорились о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии. Тем не менее удерживающие поселения между провинциями Латакия и Идлиб террористы нередко пытаются атаковать Хмеймим и окрестности авиабазы, используя беспилотники.

Накануне российские и турецкие военные провели второе совместное патрулирование участка трассы М4 между Алеппо и Латакией, сообщила «Газета.ру». В Центре примирения враждующих сторон Минобороны РФ отметили, что маршрут был сокращен в целях обеспечения безопасности.