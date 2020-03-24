Мадрид, 23 марта. Итальянская актриса Лючия Бозе скончалась от последствий коронавируса в возрасте 89 лет в Испании, сообщает издание El Pais.

Актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, в том числе в «Хронике одной любви» (1950), «Дама без камелий» (1953), а также в картине Федерико Феллини «Сатирикон» (1969).

Ранее сообщалось, что крупный торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») в Мадриде будет частично переоборудован под морг для хранения тел жертв коронавируса.

Недавно испанский оперный певец Пласидо Доминго признался, что у него диагностирован COVID-19. Коронавирусом также заразились такие известные персоны, как президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II. Положительный тест на вирус сдал голливудский актер Том Хэнкс, а также звезды сериала «Игра престолов»: Индира Варма (сыграла Элларию Сэнд) и Кристофер Хивью (сыграл Тормунда).

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».