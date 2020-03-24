Психолог рассказала, как сохранить семью во время домашнего карантина 

Москва, 24 марта. Самоизоляция может обернуться серьезными проблемами для некоторых семейных пар. Практикующий психолог Наталья Инченко рассказала о трех простых правилах, которые позволят избежать скандалов между супругами в замкнутом пространстве.

Привыкшие видеться только утром, вечером и на выходных супруги, а также молодые семьи с детьми могут оказаться перед серьезными проблемами во время карантина из-за пандемии коронавируса. Инченко в интервью радио Sputnik отметила, что есть три простых правила, которые позволят избежать кризиса в отношениях.

«Первое правило — найти способы переключать свое внимание с партнера на что-то еще», — обращает внимание психолог.

Она напомнила, что в повседневной жизни у нас есть не только работа, но и масса других развлечений, которые отвлекают наше внимание. В условиях изоляции нужно найти новые способы. К примеру, онлайн-курсы, виртуальные туры по мировым музеям, онлайн-спектакли и многое другое.

Вторым важным правилом является сохранение личного пространства. С близким человеком нужно договорится, когда у вас в определенное время будет пауза, чтобы побыть одному.

Третье правило — найти общее увлечение. Любое занятие (кино, готовка, спорт), которым нравится заниматься обоим супругам.

Напомним, 23 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры по борьбе с распространием вируса. Все москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний карантин. Это правило касается и тех, у кого есть хронические заболевания, к примеру, диабет или астма. Домашний карантин также должны поддерживать все, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус. Самоизоляция подразумевает, что люди в течение 14 дней не выходят из своей квартиры. Узнать о всех мерах соцподдержки в таких случаях можно по телефону горячей линии 8 (495) 870 4509.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.