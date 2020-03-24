Два случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

Владивосток, 24 марта. Два первых случая заболевания новым типом коронавируса подтверждены в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Оба заболевших находятся во Владивостоке. Они недавно приехали из Европы и сейчас пребывают в инфекционной больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Все контактировавшие с зараженными попали под наблюдение врачей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в больнице на Кубе в критическом состоянии находится зараженный коронавирусом россиянин. Мужчина вернулся из Парижа 20 марта, на следующий день у него подтвердился коронавирус.

Вспышка вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире превысило 378 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.