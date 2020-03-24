Лепс рассказал о начале своего пути к славе

Москва, 24 марта. Музыкант Григорий Лепс рассказал о своем трудном пути к признанию и славе. Историей своих ранних неудач он поделился в эфире YouTube-шоу «Принцип Ковалева».

По его словам, он пользовался популярностью в родном Сочи, но будучи уже тридцатилетним, долгое время получал отказы от звукозаписывающих студий в Москве. Из-за творческих неудач он начал злоупотреблять алкоголем, что плохо влияло на его внешний вид.

«Люди говорили: «Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией». Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный, весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен?», — рассказал исполнитель.

Лепс рассказал, что многие просто не понимали, сможет ли малоизвестный певец добиться коммерческого успеха. Но ему помогли вера в себя и трудолюбие. Он рассказал, что и сейчас, в 57 лет он любит доводить свои композиции до идеального состояния.

Также исполнитель рассказал, что старается делиться полученным опытом с более молодыми коллегами. Хорошей площадкой для этого стало шоу «Голос», где Лепс несколько сезонов являлся членом жюри. Он отметил, что сначала относился к проекту со скепсисом, но затем ему стало интересно.

Напомним, в феврале заслуженный артист РФ Григорий Лепс перенес в Париже операцию на голосовых связках. Это уже третье хирургическое вмешательство за последний год — артиста оперировали в мае и июле 2019 года. Лепс признавался, что это вынужденная мера. По его словам, с каждым годом работать становится все сложнее. В июле прошлого года он отметил 57-летие.