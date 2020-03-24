Зеленский призвал глав церквей Украины перейти на онлайн-богослужение

Киев, 24 марта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения в режиме онлайн и без присутствия прихожан в храмах, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил глав церквей, которые в связи с угрозой вируса перешли на онлайн-богослужения.

«Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике, поскольку сегодня людям очень нужна вера. Но они не меньше нуждаются и в элементарной безопасности», — заявил президент Украины.

Также глава государства призвал украинцев всех возрастов воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости.

Недавно бывший предстоятель раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет назвал однополые браки причиной распространения коронавируса в Европе. Он провел параллели и напомнил о библейском сюжете про Содом и Гоморру, согласно которому бог сжег эти города за распущенность и греховность жителей.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.