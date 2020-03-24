NI обвинили в желании очернить российскую версию танка Т-80

Москва, 24 марта. Российские журналисты обвинили американских коллег в желании очернить российский танк Т-80 из-за неудачи американских боевых машин M1 Abrams на выставке оружия в Абу-Даби в начале 1990-х годов.

Внимание специалистов привлекла заметка американского издания The National Interest (NI), в которой сравниваются российская и украинская версии Т-80. Иностранные обозреватели отметили, что газотурбинный двигатель российского Т-80 расходует больше топлива, чем дизельный мотор украинской модификации.

На это замечание российские специалисты напомнили, что масла российскому танку требуется намного меньше.

«Турбина потребляет значительно меньше масла (в 16-20 раз), у нее большой ресурс, она лучше приспособлена к работе в зимних условиях и на местности, имеющей радиоактивное заражение», — пишет «Российская газета».

Авторы материала напоминают, что российская версия Т-80 экологичнее украинской и превосходит ее по множеству других характеристик.

Российские журналисты напомнили, что на проходившей в начале 90-х годов прошлого века выставке вооружений российские Т-80У восхитил специалистов огневой мощью, маневренностью и способностью совершать многометровые прыжки. Попробовавший повторить часть российской программы американский М1А2 тогда не справился с заданием и завалился на бок.

Начиная с 1970-х годов в СССР, а потом в России и на Украине было произведено более 10 тысяч танков Т-80. Киев в настоящее время располагает более чем сотней боевых машин этой модели, в России их количество оценивается в 3,5 тысячи единиц.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine включил сразу две российские боевые машины в список лучших в мире танков, сообщила «Газета.ру». В рейтинге оказались российские Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Эксперты отметили, что Т-14 «Армата» представляет собой радикальный отход от российских образцов советской эпохи.

Основной боевой танк Т-90М «Прорыв», по мнению экспертов, «на целое поколение опережает оригинальный Т-90».