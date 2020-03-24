ВОЗ делает ставку на Москву и Пекин в борьбе с пандемией коронавируса

Женева, 24 марта. В ближайшее время состоится встреча министров здравоохранения государств Центральной Азии с представителями Российской Федерации и Китая, сообщает источник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает источник, ВОЗ намерена провести в ближайшие дни встречу 5 министров здравоохранения стран Центральной Азии с представителями России и Китая. Отмечается, что организация очень рассчитывает на помощь Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что темпы распространения коронавируса в мире набирают обороты.

Недавно совет Европейского союза по экономике и финансам (ЭКОФИН) впервые в истории одобрил решение Еврокомиссии приостановить действие Пакта стабильности и роста. Отмена Пакта позволяет странам ЕС брать кредиты без ограничений, тем самым повышая дефицит бюджетов, для поддержки бизнеса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».