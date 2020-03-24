Родители в США заморили голодом семимесячную девочку до смерти

Вашингтон, 24 марта. В американском городе Фуке родители заморили голодом семимесячную дочь. Полиция нашла ребенка в кроватке с тараканами, пишет издание Metro.

Полицейские рассказали журналистам, что мать и отец позволили своей семимесячной дочери умереть от голода и жажды. Девочку нашли в подгузнике, наполненном фекалиями, когда по ней ползали тараканы.

Матери ребенка, Кристал Морроу, 24 года, ее партнеру Дастину Харли — 19 лет. Ранее им предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Однако после выяснения обстоятельств произошедшего обвинения переквалифицировали на убийство второй степени в связи со смертью их дочери Кимберли в сентябре.

Согласно данным суда, полиция прибыла на место происшествия и обнаружила, что девочка Кимберли и ее брат-близнец находились на грани смерти. Реанимационные мероприятия не помогли — девочка скончалась в больнице.

Следователи рассказали, что кроватка, где спала Кимберли и ее брат, кишела тараканами, и что у девочки были впалые глаза. Морроу заявил тогда, что дал Кимберли бутылочку в пять часов утра. Однако врачи заявили, что ребенок был сильно истощен, выпирали ребра, мышцы были истощены. Вскрытие подтвердило, что девочка скончалась от голода и обезвоживания.

Морроу и Харли были арестованы. Брат Кимберли и трое старших детей сейчас находятся в приемных семьях. Супругам грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Липецкой области мужчина во сне случайно задушил полуторамесячную дочь. В новогоднюю ночь пьяный мужчина положил рядом с собой на диван девочку и уснул, перекрыв ей органы дыхания. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.