Эксперты объяснили, как вести себя россиянам, застрявшим за границей

Москва, 24 марта. Российские туристы, оказавшиеся за границей и не имеющие возможности вернуться на родину, первым делом должны звонить на горячую линию «Турпомощи». Об этом рассказали специалисты комитета по туризму Московской области.

Чиновники рассказали, как должны вести себя туристы из России, которые не могут сейчас вернуться домой из-за рубежа.

«Прежде всего, нужно звонить на Горячую линию «Турпомощи», где подскажут, что лучше сделать в такой ситуации», — рекомендуют чиновники.

Для российских туристов круглосуточно будет действовать номер +7-499-678-12-03. Кроме того, в будние дни с 10 до 19 часов доступен также будет номер +7-915-117-04-51.

Кроме того, в комитете рассказали, что если рейс задержался более чем на два часа, его пассажиры, застрявшие в буферной зоне аэропорта, имеют право на напитки и возможность отправки двух электронных писем или совершение двух звонков. Если вылет отложен на четыре часа, пассажирам должно предоставляться горячее питание. В случае задержки на шесть часов и более – размещение в гостинице и бесплатный трансфер до нее.

В случае отмены рейса, перевозчик обязан возместить стоимость билета либо предоставить возможность улететь другим самолетом. Если при этом возникает необходимость в трансфере до другого аэропорта, авиакомпания обязана взять на себя расходы на него.

Напомним, что пандемия коронавируса привела массовым отменам авиарейсов и закрытию границ. Транспортное сообщение между странами серьезно пострадало.

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