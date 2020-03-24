Французский философ Люсьен Сэв умер от коронавируса

Париж, 24 марта. Французский философ Люсьен Сэв скончался в возрасте 93 лет от коронавируса. Об этом сообщила газета L'Humanité.

Люсьен Сэв родился 9 декабря 1926 года. Еще в студенческие годы заинтересовался марксизмом и посвятил различным аспектам доктрины свои главные работы. Во Франции он считался одним из ведущих представителей марксистской философии.

Среди наиболее известных книг Сэва — «Марксизм и теория личности» (1969), «Коммунизм, второе дыхание?» (1980), «Введение в марксистскую философию» (1980) и «Маркс и мы» (2004).

В 2019 году французский режиссер Марсель Родригес посвятил философу документальный фильм «Три жизни философа Люсьена Сэва». Он отмечал, что философ оставил обширное собрание трудов.

Вспышка вызываемой новым видом коронавируса SARS-CoV-2пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире превысило 378 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек.