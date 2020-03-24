Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу

Санкт-Петербург, 24 марта. Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба подверг критике россиян за безответственное отношение к коронавирусу, сообщает сайт клуба с берегов Невы.

«Меня поражает, что весь мир сидит на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Нам недавно завезли тесты, а мы не болеем! Проспиртованы все. Красавцы!» — заявил нападающий.

Как отмечает футболист, он уже устал сидеть без дела на карантине.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение турниров под своей эгидой из-за пандемии коронавируса. Ограничительная мера коснулась и матчей Российской премьер-лиги. Игры приостановлены до 10 апреля.

На днях защитник «Локомотива» и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес разместил колонку в одном из немецких изданий, где утверждал, что якобы в России уделяют недостаточно внимания проблеме коронавируса, а также подверг критике большое количество людей на улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у бывшего защитника сборной Италии и экс-игрока «Милана» Паоло Мальдини, а также у его сына Даниэля, который тоже является футболистом. Отмечается, что они чувствуют себя хорошо и заболевание протекает бессимптомно.

Отметим, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.