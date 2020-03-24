Петросян ответил на вопрос о рождении ребенка

Москва, 24 марта. На волне слухов о рождении ребенка от суррогатной матери юмористу Евгению Петросяну пришлось нарушить молчание. Однако в разговоре со СМИ он не стал прямо отвечать на вопрос, заявив журналистам, что это не их дело.

В СМИ активно ходят слухи, что Петросян отдыхал в Дубае со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой не просто так. Источники сообщили, что пара скрытно прибегла к услугам суррогатной матери, как в свое время поступили Алла Пугачева и Максим Галкин

Сообщения о пополнении в семействе попросили Петросяна прокомментировать журналисты Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — ответил артист.

Он не стал подтверждать и опровергать информацию о ребенке.

Ранее в понедельник Брухунова отшутилась в ответ на вопрос о рождении ребенка. Она не стала комментировать эту информацию. При общении с подписчиками в Instagram Брухунова ушла от ответа на вопросы о прибавлении в семье.

Напомним, известный артист и его помощница, по слухам, узаконили отношения в начале декабря. Однако они до сих пор официально не объявили о своем браке. С бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко, Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.

В понедельник Ольга Бузова сообщила, что будет вести новое шоу на телеканале «Россия 1» вместе со Степаненко. Певица опубликовала совместное фото с похудевшей и помолодевшей после развода юмористкой. Свою соведущую Бузова назвала «прекрасной и роскошной».