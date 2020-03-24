Лобода ответила на обвинение в «поролоновой» пятой точке, показав видео в шортах

Москва, 24 марта. Певица Светлана Лобода высмеяла своего бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, который ранее усомнился в натуральности некоторых частей ее тела.

Напомним, что недавно Пшеницын утверждал, что Лобода подкладывает поролон, чтобы имитировать пышные формы пятой точки.

Чтобы опровергнуть слова бывшего концертного директора, певица разместила в Instagram в видеоролик, где она демонстрирует свою заднюю часть в коротких шортах.

«Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы!», — возмущается в социальной сети Лобода.

Фанаты и некоторые знаменитости поддержали певицу за столь решительный ответ.

«***, чистый Стасик», — написала в комментариях Лолита Милявская.

«Господи, кто это и зачем ему твоя попа?» — пишет Яна Рудковская.

«Земля полна закомплексованными мужчинами, которым Лобода не по зубам», — считает @natalya_tatoshka_beauti_.

«Если, по его словам, у вас отсутствует попа, то получается, у него отсутствует мозг. Ну тут надо быть слепым, чтобы сказать такую чушь», — отметила @_cutexlo.

«Может он просто завидует, что у него нет такого ореха?» — предположила @alena_babik.

«Светлана респект. Реально клоун», — поддержала певицу @olga_24_.