Лобода ответила на обвинение в «поролоновой» пятой точке, показав видео в шортах

Москва, 24 марта. Певица Светлана Лобода высмеяла своего бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, который ранее усомнился в натуральности некоторых частей ее тела.
Напомним, что недавно Пшеницын утверждал, что Лобода подкладывает поролон, чтобы имитировать пышные формы пятой точки.
Чтобы опровергнуть слова бывшего концертного директора, певица разместила в Instagram в видеоролик, где она демонстрирует свою заднюю часть в коротких шортах.
«Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы!», — возмущается в социальной сети Лобода.
Фанаты и некоторые знаменитости поддержали певицу за столь решительный ответ.
«***, чистый Стасик», — написала в комментариях Лолита Милявская.
«Господи, кто это и зачем ему твоя попа?» — пишет Яна Рудковская.
«Земля полна закомплексованными мужчинами, которым Лобода не по зубам», — считает @natalya_tatoshka_beauti_.
«Если, по его словам, у вас отсутствует попа, то получается, у него отсутствует мозг. Ну тут надо быть слепым, чтобы сказать такую чушь», — отметила @_cutexlo.
«Может он просто завидует, что у него нет такого ореха?» — предположила @alena_babik.
«Светлана респект. Реально клоун», — поддержала певицу @olga_24_.
#repost @natellakrapivina ・・・ ржу не могу! клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!????????♀️ директором КАРЛ!! то есть мною!! ???? мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. у Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы. #пис
Недавно Светлана Лобода рассказала, какой ее видит старшая дочь, когда она находится в сценическом образе. По мнению 9-летней Евангелины, звезда похожа на героиню сказки Ганса Христиана Андерсена — снежную королеву.