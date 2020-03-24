Пушков назвал подлостью решение Польши не пропускать российские ИЛ-76 в Италию

Москва, 24 марта. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение польских властей не пропускать через свое воздушное пространство российские самолеты с гуманитарной помощью для охваченной коронавирусной инфекцией Италии. По его словам, действия Польши можно охарактеризоваться как «подлость».

«Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее российские пользователи изучили маршрут российских транспортных самолетов на сервисе FlightRadar. Они заметили, что российские ИЛ-76 с гуманитарным грузом добрались до Италии не через Восточную и Центральную Европу, а «в обход» – сделав крюк над Черным морем, а затем пролетев над Балканами. Власти Евросоюза не делали официальных комментариев, однако эксперты уже отметили, что произошедшему может быть только одно объяснение – Польша закрыла небо для российских транспортных самолетов, направлявшихся в Италию.

Напомним, что первая группа российских военных медиков вылетела в Италию. Тем временем, итальянцы в социальных сетях критикуют Европейский союз и выражают благодарность России за оказанную помощь.

Оказание помощи Москвой Риму было обговорено в субботу в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В воскресенье самолеты Ил-76 начали отправлять мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.