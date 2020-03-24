В США ждут резкого роста заболеваемости коронавирусом

Вашингтон, 24 марта. Главный хирург США доктор Джером Адамс прогнозирует ухудшение ситуации в стране с заболеваемостью коронавирусом нового типа в течение недели.

В эфире телеканала NBC News Адамс заявил, что COVID-19 быстро распространяется по территории страны, поскольку многие американцы не воспринимают угрозу серьезно и не следуют рекомендациям оставаться дома и переходить на дистанционное обучение и работу.

Адамс призвал каждого действовать так, «будто у него уже есть вирус». Доктор напомнил, американцам, что каждый из них может являться переносчиком вируса, передают «Известия».

Ранее в понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса может оказать влияние на боеготовность ВС США. Как передавала «Газета.ру», он отметил, что снижение боеготовности американских сил случится из-за отмены ряда учений, что уже можно наблюдать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передавал RT, на фоне пандемии COVID-19 объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут. В некоторых магазинах оружия выручка увеличилась на 300%. В то же время полиция США вынуждена сокращать количество выездов на происшествия и проводимых операций. Эксперты отмечают, что американцы опасаются бунтов и мародерства, поэтому спешат обзавестись средствами самозащиты.

Отметим, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.