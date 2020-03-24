Испанский кардиолог перечислил самые вредные для сердца продукты

Мадрид, 24 марта. Существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно отказавшись от ряда вредных продуктов, полагает испанский кардиолог Пабло Канепа.

Самым опасным для сердца продуктом он назвал красное мясо. По его словам, оно содержит много насыщенных жиров, которых в питании следует избегать. Взамен он порекомендовал употреблять моно- и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, оливковом масле первого отжима, семечках, авокадо и некоторых видах рыбы. Канепа посоветовал добавить в рацион курятину, которая является диетическим мясом.

Кардиолог порекомендовал не есть выпечку и хлопья для завтрака, а также различные полуфабрикаты, вроде готовых и замороженных пирогов и пицц. В такой еде много трансжиров, которые повышают уровень холестерина и способствуют набору веса, а также вызывают болезни сердца и сосудов.

Очень вредным эксперт назвал напитки-энергетики. Кроме кофеина, они содержат очень много сахара и вредных добавок. Их возбуждающее действие на нервную систему может привести к проблемам с сердечной мышцей.

Он призвал сократить употребление соли – по его словам, это ведет к рискам, связанным с высоким кровяным давлением. Всемирная организация здравоохранения советует не употреблять в день более двух граммов соли, а Американская кардиологическая ассоциация советует снизить эту норму до 1,5 грамма. Испанский кардиолог напомнил, что около одного грамма уже содержится в готовой еде, поэтому эту норму очень легко превысить.

Канепа посоветовал отказаться от алкоголя, который повышает риск остановки сердца и инфаркта миокарда. Также он призвал ограничить потребление сливок и сливочного масла. В целом, по его словам, лучше всего следовать средиземноморской диете, которая богата фруктами, овощами, орехами, рыбой и оливковым маслом. Кроме того, очень важно хотя бы 45 минут в день уделять физической активности.