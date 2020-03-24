Вашингтон, 24 марта. Родственники осужденной в США россиянки Богданы Осиповой обратились к американским властям помиловать женщину или перевести ее под домашний арест в связи с распространением коронавируса.

Напомним, что Осипову обвинили в похищении собственных детей. По словам женщины, она была вынуждена перевести детей в Россию из-за притеснений со стороны супруга

Осипова находится в тюрьме штата Коннектикут — одного из самых густонаселенных районов США. Местные власти рекомендовали населению не выходить на улицы в связи с коронавирусом. Родственники россиянки отмечают, что ее здоровье сильно подорвано, а в тюрьме, где она живет в одном помещении со 160 другими заключенными, не оказывается должная медицинская помощь.

«Это противоречит экстренному декрету президента США, который запрещает собираться в помещении более чем 10 людям. В мужском отделении двое заключенных уже находятся на карантине с подозрением на коронавирус», — сообщает мать заключенной.

Она отмечает, что администрация тюрьмы уже уведомила о предстоящем сокращении питания. В учреждении наблюдаются перебои с подачей воды, истекли запасы туалетной бумаги. Заключенным не предоставляют индивидуальные средства защиты.

Мать Осиповой говорит, что в начале месяца Богдана заболела, но ей не оказали медицинской помощи. Россиянка так плохо себя чувствовала, что не могла подняться с кровати.

«На фоне этого состояния обострились её хронические заболевания. Сейчас она в ужасном состоянии», — говорит мать осужденной.

В некоторых штатах уже приняли решение о досрочном освобождении неопасных заключенных, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе. Родственники заключенной говорят, что она отбыла половину срока без единого нарушения, поэтому имеет основания для рассмотрения досрочного освобождения.

Богдана Осипова была приговорена к 7 годам лишения свободы в июне 2019 года. Она отбывает срок с учетом 22 месяцев, проведенных под арестом.

Недавно сообщалось, что работники исправительных учреждений в штатах Мичиган, Нью-Йорк, Пенсильвания, Вашингтон и в округе Колумбия оказались носителями коронавируса, что привело к карантину среди заключенных. Более 30 осужденных заразились в штате Нью-Йорк.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».