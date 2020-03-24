Aviasales рассказал о развлечениях россиян на карантине

Москва, 24 марта. Большинство россиян на карантине занимаются генеральной уборкой, смотрят сериалы и читают книги, на которые ранее не могли выделить время, сообщает Aviasales.

Для многих жителей России карантин превратился в вынужденный отпуск. Однако они относятся к ситуации спокойно и посвящают себя делам, на которые ранее не хватало времени.

Самые сознательные респонденты отмечают, что на карантине продолжают работать и учиться в дистанционном режиме. Некоторые опрошенные говорят, что это подходящее время, чтобы навести порядок в рабочей почте или дописать дипломную работу.

Вторым по популярности вариантом стало наведение порядка в квартире. Многие россияне принялись за тщательную уборку, оставшись «один на один» с неубранными вещами.

Далее по популярности следует чтение книг и просмотр сериалов. Люди активно заказывают книги, а также покупают подписки на стриминговые сервисы. Некоторые коротают время играя в компьютерные игры.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъяснил дополнительные меры, установленные указом мэра столицы Сергея Собянина. Согласно указу, с 26 марта до 14 апреля в городе вводится обязательный домашний карантин для москвичей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.