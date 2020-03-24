Джонсон объявил карантин в Великобритании

Лондон, 24 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о начале в стране карантина, который продлится не менее трех недель.

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — заявил Джонсон в обращении к нации.

Премьер поблагодарил всех, кто соблюдал рекомендации властей и старался оставаться дома. Однако теперь, по его словам, «пришло время ужесточить меры».

С этого дня британцы могут выходить из дома только в случае крайней необходимости: к примеру, для покупки товаров первой необходимости и медикаментов. Из дома можно выходить для поездки на работу или раз в день для занятия физическими упражнениями.

Все социальные события (к примеру, свадьбы) отменяются, непродовольственные магазины, библиотеки и религиозные учреждения закрываются.

На прошлой недели британское правительство приняло решение о немедленном закрытии ресторанов, спортзалов, ночных клубов и кинотеатров по всей стране из-за пандемии коронавируса. Джонсон подчеркнул тогда, что трудности будут временными, а власти окажут бизнесу беспрецедентную поддержку.

Накануне сообщалось, что сотрудник Букингемского дворца заразился коронавирусом COVID-19. Инфекция у работника была выявлена еще в начале недели, до того, как королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп покинули дворец. Сведений о том, какую должность занимал инфицированный, и мог ли он напрямую контактировать с королевой и другими членами монаршей семьи, не приводится.

Согласно данным ВОЗ на вечер 23 марта, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Британии составляет 5 683. Общее число подтвержденных случаев смерти — 281.