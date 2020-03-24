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Испания начнет применять роботов для выявления зараженных коронавирусом

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Испания начнет применять роботов для выявления зараженных коронавирусом

Мадрид, 24 марта. Власти Испании собираются использовать роботов для тестирования людей на коронавирус. Предполагается, что четыре новых аппарата позволят увеличить количество исследований с 15 тысяч до 80 тысяч в день.

Испания остается одной из стран Европы, которые понесли наиболее серьезный ущерб от распространения вируса. Сильнее нее пострадала только Италия. Сейчас в Испании зарегистрировано почти 30 тысяч случаев заражения и более 1800 погибших.

В Мадриде уверены, что увеличение числа проводимых тестов даст возможность сдержать распространение опасного заболевания.

«План по автоматизации тестирования посредством роботов уже разработан, и Испания взяла на себя обязательства приобрести четыре робота, которые позволят нам проводить 80 тысяч тестов в день», — приводит RT слова главы Института здравоохранения имени Карлоса III Ракель Йотти.

Пока что нет данных о том, когда и как именно начнут применять роботов для тестирования на коронавирус. Новость об их возможном использовании появилась после заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса, который предупредил, что «худшее еще впереди».

Испанская система здравоохранения подвергается серьезнейшей нагрузке в связи с пандемией. Центром эпидемии в Испании стал Мадрид. Местные власти уже объявили, что столичные отели будут использовать в качестве импровизированных госпиталей. Также в стране принят ряд мер для ослабления финансового удара от пандемии.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По числу инфицированных пока что лидирует Китай, где число заболевших составляет 81,3 тысячи человек, но в КНР рост заболеваемости в связи с принятыми Пекином жесткими ограничениями в последние дни резко пошел на спад. На втором месте — Италия, где коронавирусная инфекция диагностирована у 53,5 тысячи человек. По числу смертельных случаев Италия уже обогнала Китай — здесь от осложнений скончались 4825 человек, более шести тысяч выздоровели.

Испания начнет применять роботов для выявления зараженных коронавирусом

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Источник: RT
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