Депутат Госдумы Бальбек в стихах ответил Шнурову на его высказывание о Крыме

Москва, 23 марта. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о якобы «никем не признанном» полуострове.

Как отметил Бальбек, его видение статуса полуострова не совпадает с мнением Сергея Шнурова, который ранее в стихах выразил свою позицию. В частности, фронтмен группы «Ленинград» остался недоволен «дороговизной» и «отсутствием крупных компаний» в Крыму. Депутат решил ответить музыканту собственным стихотворением:

«Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,

И что заправок выбор невелик.

Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе...

Что ж мир об этом никому не говорит?

Нет, мир не наш, а наша лишь Россия,

И статус полуострова стабилен и храним!

Жизнь Крыма «до» и «после» в плане созидания —

Два разных полюса. И этот факт неоспорим!» — ответил парламентарий Сергею Шнурову.