Депутат Госдумы Бальбек в стихах ответил Шнурову на его высказывание о Крыме

Москва, 23 марта. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о якобы «никем не признанном» полуострове.
Как отметил Бальбек, его видение статуса полуострова не совпадает с мнением Сергея Шнурова, который ранее в стихах выразил свою позицию. В частности, фронтмен группы «Ленинград» остался недоволен «дороговизной» и «отсутствием крупных компаний» в Крыму. Депутат решил ответить музыканту собственным стихотворением:
«Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,
И что заправок выбор невелик.
Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе...
Что ж мир об этом никому не говорит?
Нет, мир не наш, а наша лишь Россия,
И статус полуострова стабилен и храним!
Жизнь Крыма «до» и «после» в плане созидания —
Два разных полюса. И этот факт неоспорим!» — ответил парламентарий Сергею Шнурову.
Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявлял, что на политической карьере Сергея Шнурова можно поставить крест после его слов о Крыме.
Слова Сергея Шнурова о статусе Крыма также подверг критике и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает «Газета.ру». По его словам, музыкант уже сам «себя закопал».
Напомним, что Крым вошел в состав России после референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с РФ. Однако несмотря на волеизъявление местного населения, Киев продолжает считать Крым территорией Украины. Президента России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».