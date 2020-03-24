В Москве объяснили дополнительные меры борьбы с коронавирусом, введенные Собяниным

Москва, 24 марта. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные указом мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно указу мэра столицы, подписанного 23 марта, «с 26 марта до 14 апреля в Москве вводится обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями». В список хронических заболеваний включены: диабет инсулинозависимый, астма, бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт.

Домашний карантин также должны поддерживать все, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус.

Как уточнили в штабе, самоизоляция подразумевает, что люди в течение 14 дней не выходят из своей квартиры. Узнать о всех мерах соцподдержки в таких случаях можно по телефону горячей линии 8 (495) 870 4509. По этому же номеру можно обратиться для получения больничного на время карантина. Документ доставит на дом курьер.

«Также сообщаем, что работодатели обязаны перевести сотрудников (с их согласия) на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении.

В штабе заверили, что люди старшего возраста или хронические больные смогут получить необходимые лекарства с доставкой на дом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

В понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространяться быстрее. Первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня, передавала «Газета.ру».