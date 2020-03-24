Пьяный военный ВСУ попал в больницу после драки с жителями села в Донбассе

Луганск, 24 марта. Нетрезвый боец вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил драку с жителями села Макарово, после чего попал в госпиталь с множественными травмами. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«По информации от нашего источника, вечером 21 марта трое военнослужащих 46-й бригады после употребления спиртных напитков самовольно покинули территорию части и направились в населенный пункт Макарово. Около торговой точки между защитниками «незалежной» и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь», — сообщил Осадчий.

Остальные участники драки, по его словам, были задержаны военным патрулем и сотрудниками полиции.

Представители Народной милиции ЛНР неоднократно сообщали об ухудшении морально-психологического состояния украинских военных, которые все чаще переходят к мародерству и пьяным дебошам. Также отмечается рост количества случаев неуставных взаимоотношений в рядах ВСУ, что ведет к увеличению числа самоубийств и случаев дезертирства среди украинских военных.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности Киев регулярно нарушает.