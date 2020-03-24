Политолог Молчанов рассказал о панике в Раде из-за ситуации с коронавирусом

Киев, 24 марта. Верховная рада может не собраться на внеочередное заседание 25 марта, сообщил политолог Кирилл Молчанов.

Напомним, что на Украине действует карантин из-за распространения коронавируса. Недавно сообщалось, что украинский Минздрав выступил за введение в стране режима чрезвычайного положения.

«Проблема в том, что Рада может не собраться, так как есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, поэтому не факт, что они даже чисто физически смогут появиться на рабочих местах», — заявил Молчанов.

По мнению политолога, введение режима ЧП — решение преждевременное, пользы от которого будет немного. Он утверждает, что власти намеренно запустили информационную волну о чрезвычайном положении, чтобы выяснить реакцию населения.

Недавно бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что украинцы могут поддержать введение режима ЧП, в том случае, если Минздрав даст реальные оценки количества инфицированных коронавирусом в стране. В то же время в ДНР уверены, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может использовать пандемию коронавируса, чтобы захватить власть в стране.

«Газета.ру» сообщала, что во Львовской области c 24 марта будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».