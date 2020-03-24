Тимошенко спрогнозировала разрушение государственности Украины

Киев, 23 марта. Резервов Украины хватит только на месяц тотального карантина, после начнется разрушение страны и, возможно, парад суверенитетов, уверена депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

В эфире телеканала «112 Украина», Тимошенко заявила, что для борьбы с распространением коронавируса у Украины и всего мира есть лишь «две линии». Главная из них — это тотальный карантин, то есть остановка работы всех предприятий и введение чрезвычайного положения.

Тимошенко выразила уверенность, что в итоге власти примут именно эту стратегию. Однако в таком случае она рекомендует властям ответить не некоторые вопросы: сколько протянут люди без зарплаты, сколько протянет бизнес и что будет с бюджетом страны.

По мнению парламентария, в случае тотального карантина уже через месяц «в бюджете страны останутся копейки, которые не обеспечат ни выплату зарплаты, ни выплату пенсий».

«Потому эта первая стратегия может завершиться полным разрушением страны и может угрожать вообще самому существованию Украины», — прогнозирует политик.

По ее словам, уже через два месяца, когда люди останутся совсем без денег, никто не сможет гарантировать, что на Украине не начнется «парад суверенитетов» отдельных областей, передает «ПолитНавигатор».

«Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», — подытожила Тимошенко.

На Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, три человека скончались. С 17 марта были закрыты на карантин города и крупные областные центры Украины. 20 марта власти Украины ввели чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, власти Украины запретили гражданам выезжать за пределы страны в туристических целях.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский на месяц перенес сроки весеннего призыва, теперь он состоится с мая по июль. Первоначально весенний призыв должен был состояться с апреля по июнь, а осенний — с октября по декабрь, передавала «Газета.ру».