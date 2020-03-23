Молодая жена Петросяна ушла от ответа на вопрос о рождении ребенка

Москва, 23 марта. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отшутилась в ответ на вопрос о рождении ребенка.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего артиста и 31-летней Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. Пара якобы воспользовалась услугами суррогатной матери.

Жена Петросяна не стала комментировать эту информацию. При общении с подписчиками в Instagram Брухунова ушла от ответа на вопросы о прибавлении в семье.

«Вы стали мамой?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «Говорят об этом уже 3 года!» — ответила Брухунова. «Двойня или тройня?» — задала вопрос друга подписчица. «Пятерня», — иронично ушла от ответа супруга юмориста.

Некоторые подписчики Татьяны Брухуновой предложили ей в шутку присвоить звание «мать-героиня».

Ранее друг Петросяна писатель Георгий Териков заявлял, что в беседе с ним комик опроверг слухи о рождении ребенка.

На данный момент артист находится на домашнем карантине, после возвращения из Дубая, где он проводил отпуск вместе с супругой. По словам самой Брухуновой, во время поездки в ОАЭ исполнилась ее заветная мечта — познакомиться с верблюдом. Пара активно делится снимками с сафари-тура.

Экс-жена комика Елена Степаненко недавно призналась, что сохранила нормальные отношения с Петросяном и до сих пор ставит в церкви свечки за его здравие, передает «Газета.ру».