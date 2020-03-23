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Пентагон признал негативное влияние коронавируса на боеготовность войск США

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Пентагон признал негативное влияние коронавируса на боеготовность войск США

Вашингтон, 23 марта. Боеготовность вооруженных сил США может пострадать из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер.

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают в течение длительного времени, ее влияние на боеготовность будет заметно», — сказал Эспер, выступая на пресс-конференции.

По его словам, главным негативным фактором станет отмена ряда учений, которая может привести к снижению боеготовности американских войск.

Глава Пентагона подчеркнул, что министерство обороны США по-прежнему «готово защищать свою страну».

Как сообщалось ранее, среди военнослужащих США, гражданских специалистов, работников по контракту, а также членов их семей уже зарегистрированы 249 случаев заболевания коронавирусом. Один человек скончался.

Газета «Известия» пишет, что коронавирус был недавно диагностирован у одного из сотрудников секретной службы США.

Правительство США ранее заявило о планах создать вакцину против коронавируса, используя вычислительный ресурс суперкомпьютеров. Членами консорциума, который займется этой задачей, станут такие компании, как Amazon, Google и Microsoft. Кроме того, их усилия поддержат Массачусетский технологический институт, NASA и другие организации. Кроме того, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение, которое разрешает применять национальную гвардию для борьбы с последствиями пандемии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает свыше 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 15 тысяч человек.

Пентагон признал негативное влияние коронавируса на боеготовность войск США

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Источник: Известия
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