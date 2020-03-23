Петербург увеличит объемы поставок антисептиков на российский рынок

Санкт-Петербург, 23 марта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил фармацевтическую компанию «Росбио», где обсудил возможность увеличения объема поставок антисептика на российский рынок, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

На данный момент компания производит 25 наименований антисептика, включая средства на основе трилона Б, используемого при лечении туберкулеза. Отмечается, что «Росбио» изготавливает 3,5 млн флаконов хлоргексидина в год.

Недавно Александр Беглов проверял соблюдение безопасности производственного процесса на одном из крупном хлебобулочных производстве «Арнаут

Ранее власти Северной столицы заявили, что не станут закрывать город в условиях пандемии, однако призвали туристов воздержаться от посещения Петербурга на фоне коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.