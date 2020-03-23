Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Итальянский банкир назвал анахронизмом санкции против РФ во время пандемии

31
0 Оставить комментарий

Итальянский банкир назвал анахронизмом санкции против РФ во время пандемии

Москва, 23 марта. Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико считает, что во время пандемии коронавируса антироссийские санкции являются анахронизмом и должны быть сняты.

«Санкции против России, равно как и российские контрсанкции, выглядят неуместно в принципе, поскольку они нарушают международное право. Санкции имеет право вводить только ООН. Ну, а в нынешней ситуации санкции вообще какой-то анахронизм», — заявил итальянский банкир в интервью KP.RU, комментируя влияние пандемии коронавируса на отношения Европы и России.

Фаллико подчеркнул, что его тревожит тот факт, что международные механизмы сотрудничества сегодня дают сбой. В нынешних условиях, по его словам, нужно «работать вместе».

«Санкциям в такой конструкции нет места», — подытожил финансист.

Италия стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса, который после вспышки в Китае быстро охватил более 160 стран. По последним данным, в Италии заражены более 59 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

Итальянский банкир назвал анахронизмом санкции против РФ во время пандемии

Оказание помощи Москвой Риму было обговорено в субботу в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передавала «Газета.ру». В воскресенье самолеты Ил-76 начали отправлять мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

В понедельник «Известия» со ссылкой на итальянские СМИ сообщали, что пациент, который, вероятно, стал первым в Италии носителем коронавируса, выписан из больницы. Мужчина заболел в середине февраля, через несколько дней его состояние стало критическим. После 18 дней в реанимации мужчина обратился к согражданам с призывом соблюдать режим изоляции.

Новости партнеров

Источник: KP.RU
Новости партнеров