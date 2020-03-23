Итальянский банкир назвал анахронизмом санкции против РФ во время пандемии

Москва, 23 марта. Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико считает, что во время пандемии коронавируса антироссийские санкции являются анахронизмом и должны быть сняты.

«Санкции против России, равно как и российские контрсанкции, выглядят неуместно в принципе, поскольку они нарушают международное право. Санкции имеет право вводить только ООН. Ну, а в нынешней ситуации санкции вообще какой-то анахронизм», — заявил итальянский банкир в интервью KP.RU, комментируя влияние пандемии коронавируса на отношения Европы и России.

Фаллико подчеркнул, что его тревожит тот факт, что международные механизмы сотрудничества сегодня дают сбой. В нынешних условиях, по его словам, нужно «работать вместе».

«Санкциям в такой конструкции нет места», — подытожил финансист.

Италия стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса, который после вспышки в Китае быстро охватил более 160 стран. По последним данным, в Италии заражены более 59 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

Оказание помощи Москвой Риму было обговорено в субботу в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передавала «Газета.ру». В воскресенье самолеты Ил-76 начали отправлять мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

В понедельник «Известия» со ссылкой на итальянские СМИ сообщали, что пациент, который, вероятно, стал первым в Италии носителем коронавируса, выписан из больницы. Мужчина заболел в середине февраля, через несколько дней его состояние стало критическим. После 18 дней в реанимации мужчина обратился к согражданам с призывом соблюдать режим изоляции.