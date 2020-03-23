Онлайн-кинотеатры сообщили о рекордном трафике

Москва, 23 марта. За последнюю неделю зафиксирован стремительный рост просмотров в онлайн-кинотеатрах. Как сообщают представители платформ для онлайн-просмотра фильмов, трафик за последнюю неделю увеличился в среднем в 2-4 раза.

После того, как увеличилось число россиян на домашнем карантине, многие платформы полностью или частично убрали плату за просмотр контента. В итоге, с 16 марта число просмотров начало ежедневно увеличиваться на 20-30%. У некоторых онлайн-кинотеатров трафик вырос в четыре раза, пишет газета «Известия».

Эксперты отметили, что подобные акции оказывают благотворное воздействие, позволяя людям вести более разнообразную жизнь в режиме самоизоляции. Также они оказали серьезный стимул для развития рынка онлайн-видео. Специалисты указали, что просмотр легального контента войдет у людей в привычку, и те продолжат использовать эти онлайн-ресурсы и по окончанию карантинных мер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает свыше 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни примерно 15 тысяч человек.

В России зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более шестнадцати человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.