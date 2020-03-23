Космонавты определили самое безопасное место от коронавируса

Москва, 23 марта. Международная космическая станция (МКС) в ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом на фоне распространения коронавируса, считает космонавт Анатолий Иванишин.

«Выполнение космических полетов всегда связывается с особым риском. Но мы понимаем, что, может быть, МКС в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом», — заявил член экипажа, отправляющегося в апреле к МКС.

Его коллега по экипажу Иван Вагнер призвал остающихся на Земле людей не паниковать и беречь нервы.

Подчеркивается, что из-за пандемии коронаивруса процесс подготовки космонавтов к полету был изменен. Экипаж находится практически в полной изоляции, их коммуникация с другими людьми сведена к минимуму.

Старт корабля «Союз МС-16» с Иванишиным и Вагнером, а также американцем Кэссиди на борту намечен на 9 апреля с космодрома Байконур. Полет космонавтов продлится 196 суток.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что «Роскосмос» вышлет самолет в Южную Америку, чтобы эвакуировать своих сотрудников с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».