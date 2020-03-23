В России прекратят регистрацию машин, чьи собственники уже умерли

Москва, 23 марта. Госавтоинспекция намерена прекратить регистрацию автомобилей, чьи собственники уже скончались. Данные об умерших автовладельцах Госавтоинспекция получила от Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что взаимодействие между обоими ведомствами сейчас налажено и уже ведется активная работа по чистке базы данных. В итоге, водители, которые управляют автомобилями, принадлежащими уже умершим людям, могут оказаться в проблемной ситуации.

Одной из причин принятия подобных мер стало ДТП, произошедшее накануне в Москве на Бутырской улице, в котором скончался один человек. Как было установлено позже, за собственником автомобиля, ставшего причиной ДТП, числилось более 650 штрафов. Выяснилось, что владелец автомобиля давно умер, а новый водитель избегал наказания, так как все эти штрафы выписывали не на его имя. До аварии со смертельным исходом он оставался вне поля зрения автомобильной инспекции.

Теперь все регистрационные подразделения ГИБДД получат соответствующую информацию, и регистрация автомобилей на уже умерших людей станет невозможна. Данные меры будут приняты без предупреждения их наследников. Однако вступив в права наследования, они смогут переоформить машину на себя, пишет RG.RU.

В настоящий момент нет точной информации о количестве автомобилей, которыми владеют умершие люди. Известно, что всего в России по итогам прошлого года зарегистрировано 61,7 миллиона транспортных средств; одновременно установлено, что было продано примерно 40 миллионов полисов ОСАГО. Следователь, какая-то часть автомобилей ездит без полисов, какая-то – списана в утиль, но еще не снята с учета, а другие автомобили могут быть зарегистрированы на покойников.

Отметим, что если наследники захотят продать машину, которая досталась им в наследство, они смогут это сделать без постановки ее на учет. Для этого нужно будет оформить договор купли-продажи; в итоге обязанность по постановке автомобиля на учет ляжет на покупателя транспортного средства.