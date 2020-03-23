Пушков оценил заявление Трампа о готовности помочь Ирану и КНДР в борьбе с коронавирусом

Москва, 23 марта. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление властей США о готовности оказать помощь другим странам в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готов оказать помощь Ирану, КНДР и другим странам в борьбе с коронавирусом. По его словам, американская сторона готова предоставить новые экспресс-тесты для выявления коронавируса, которые в настоящее время разрабатываются специалистами в США. Позднее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг американскую гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

«США заявили, что готовы помочь другим странам в борьбе с коронавирусом, включая Иран и Северную Корею. Но ни в Пхеньяне, ни в Тегеране заявления Трампа не восприняли всерьез, причем в Тегеране их назвали «странными». Ведь санкции сохраняются. Да, выглядит как пустая риторика», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. От коронавируса погибло более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.