Врачи во Франции диагностируют коронавирус по телефону из-за дефицита тестов

Париж, 23 марта. Не всем странам ЕС удалось последовать настоятельному призыву ВОЗ проводить массовое тестирование на коронавирус COVID-19. Дефицит тестов во Франции привел к тому, что диагноз иногда приходится ставить по телефону, передает Euronews.

«Мы не можем победить вирус, если не будем знать, кто именно заражен. Наш ответ: тест, тест и еще раз тест!», — заявил ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Однако не все страны смогли последовать призыву главы ВОЗ. Во Франции решено тестировать только три категории граждан: людей из группы риска (с серьезными заболеваниями), пациентов, госпитализированных с симптомами коронавируса, и медицинских работников, приводит RT перевод материала агентства.

Гвенаэль, мать двоих детей, рассказала, что врач диагностировал у нее COVID-19 по телефону, никаких тестов она не проходила. При этом женщина сама работает в медструктурах. И теперь не знает, когда ей можно будет выходить на работу.

Так же в стране наблюдается нехватка медицинских масок. В субботу власти сообщали, что заказали 250 млн единиц, ежедневные нужды — 24 млн.

Отметим, днем ранее на страницах французского издания Le Figaro специалист по политической философии Жан-Лу Боннами заявил, что кризис, вызванный коронавирусом во Франции, обнажил ряд слабостей страны в вопросах развития медицины и общества. По мнению эксперта, по-настоящему развитые страны, такие как Южная Корея, смогли локализовать эпидемию, не прибегая к карантину и не жертвуя экономикой. Автор статьи приводит в пример опыт Японии, Гонконга, Тайваня и Сингапура, где также сумели остановить распространение коронавируса. Боннами утверждает, что ограничительные меры во Франции говорят о ее упадке.

В Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространяться быстрее. Первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня, передавала «Газета.ру». В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.