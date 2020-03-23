Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Москва, 23 марта. По мнению специалистов, эффективнее всего с вирусами борются детское и 72% хозяйственное мыло, сообщает «Москва 24».

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, в данных видах мыла присутствуют компоненты, эффективно смывающие вирусы и бактерии. Она отметила, что руки необходимо намыливать не менее 20 секунд. Также она советует наносить защитный крем с витамином F после мытья рук.

«Вирус садится на слой крема, потом его легко смыть», — рекоммендует медик.

Как отмечает микробиолог Евгений Плисов, детское мыло подойдет для людей с чувствительной кожей.

«Мыло является дезинфицирующим средством, тем более в борьбе с коронавирусом, который, кроме белкового капсида, имеет липидную оболочку», — объясняет специалист.

Иммунолог Владислав Жемчугов утверждает, что жировая оболочка коронавируса уничтожается при использовании мыла даже без бактерицидных добавок. По его мнению, обыкновенное и антибактериальное мыло одинаково эффективны в борьбе с вирусами.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Министерство промышленности и торговли России начало централизованную поставку медицинских масок в регионы. Первая партия была отправлена в Калужскую область.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.