Киев, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на срочную службу в армии из-за эпидемии коронавируса.

Призыв на срочную военную службу будет проходить с мая по июль, а не с апреля по июнь, как это предполагалось ранее. Кроме того, указ Зеленский поручил кабинету министров Украины привести правительственные акты в соответствие с новыми сроками призыва.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей коронавируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек.

На Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, три человека скончались. С 17 марта были закрыты на карантин города и крупные областные центры Украины. 20 марта власти Украины ввели чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, власти Украины запретили гражданам выезжать за пределы страны в туристических целях.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.