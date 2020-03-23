ВМФ России продолжает наблюдение за фрегатами Италии и Канады в Черном море

Москва, 23 марта. Силы Черноморского флота ВМФ России продолжают следить за фрегатами ВМС Италии и Канады, которые зашли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря», — сообщили в Центре.

Ранее корабли Италии и Канады совместно заходили в Черное море в мае-июне 2019 года для участия в серии многонациональных учений – таких, как Saber Guardian - 2019, Shabla-2019, Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019.

В Черное море заходят корабли и других стран-членов НАТО, например США. Как заявил ранее ФАН капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, нет ничего страшного в том, что американские эсминцы заплывают в акваторию Черного моря. Однако в последнее время это происходит особенно часто, что не может не вызывать некоторые опасения у Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу. Это и понятно — в сфере его компетенций находится охрана суверенитета нашей страны и присутствие в непосредственной близости от российских берегов военных кораблей не самой дружественно настроенной по отношению к РФ державы вынуждает его применять предохранительные меры.