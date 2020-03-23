УЕФА переносит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены из-за пандемии коронавируса. Сроки переноса пока не определены, сообщает пресс-служба УЕФА.

Дата финала женской Лиги чемпионов также перенесена. Все турниры изначально планировалось провести в мае.

Пресс-служба УЕФА уточнила, что неделей ранее была создана рабочая группа, которая «проанализирует имеющиеся варианты», чтобы определить дату проведения еврокубковых матчей.

«Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже», — заверили в УЕФА.

В понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространяться быстрее. Первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня, передавала «Газета.ру».

Совет Евросоюза по экономике и финансам (ЭКОФИН) 23 марта одобрил решение Еврокомиссии приостановить действие Пакта стабильности и роста впервые в истории. Пакт стабильности и роста является базовым документом зоны евро, его отмена стала мерой поддержки экономики стран ЕС в период пандемии коронавируса. Отмена Пакта позволяет государствам брать кредиты без ограничений, повышая дефицит бюджетов, для помощи бизнесу.