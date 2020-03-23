Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не угрожает коронавирус

Москва, 23 марта. Известный астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, представителям которых не стоит опасаться коронавирусной инфекции. По его словам, представителям трех знаков зодиакального круга не стоит опасаться заражения коронавирусом.

По мнению Глобы, Раки могут не бояться коронавируса, так как их организм обладает способностью противостоять заболеваниям подобного типа. Астролог отметил, что Раки скрупулезно следят за своим здоровьем, а также правильно питаются и не страдают вредными привычками. Все эти факторы значительно снижают риск заражения коронавирусом.

Глоба также отметил, что Козероги являются невидимками для коронавируса, поэтому заболевание будет обходить их стороной. По его словам, Козероги обладают сильным иммунитетом, который сможет противостоять коронавирусной инфекции.

Стрельцам также не стоит опасаться коронавируса, так как они обладают отменным здоровьем и не склонны поддаваться панике. Их спокойствие, иммунитет и везение помогут им спокойно пережить эпидемию.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.