Тотальная изоляция стран и новый раздел Европы. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Как коронавирус расколол Европу, на какие неожиданные решения толкнул США и какие фейки породил в России. Об этом в новом выпуске «Слова на свободе» расскажет журналист Александр Малькевич.

Stay at home — девиз последнего месяца

В связи с последними мировыми событиями слово «свобода» заиграло новыми красками. Лозунг «Stay at home» на разных языках гремит по всему миру. Создается ощущение, что люди так долго ждали апокалипсиса, что теперь радуются — не ошиблись, мол. Можно ломануться за продуктами и туалетной бумагой. И не только. Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса. Люди ждут зомби апокалипсиса и выстраиваются в гигантские очереди за огнестрелом.

Это объясняется тем, что полиция сократила количество проводимых операций из-за вспышки коронавируса. Некоторые участки выезжают только на звонки о чрезвычайных ситуациях, в то время как сообщения о мелких происшествиях обрабатываются по телефону. В некоторых случаях заявителям приходится самим обращаться в полицейский участок для дачи показаний.

Пять сенаторов США сбыли акции по инсайдерской информации

Пресса США рассказывает об уникальном случае: сразу пять сенаторов были обвинены в том, что они продали акции на миллионы долларов в конце января, когда биржевые индексы находились на рекордно высоком уровне.

Республиканцы Ричард Барр, Келли Лофнер, Рон Джонсон, Джим Инхоф и демократка Дайэнн Файнстайн бросились продавать свои финансовые активы после закрытого заседания в Сенате о коронавирусе 24-го января. На совещании как раз обсуждался возможный крах экономики Соединенных Штатов. Через несколько дней после заседания Ричард Барр, заверял общественность в том, что ничего страшного не происходит. К тому моменту он уже сбыл все свои акции.

Власти Нью-Йорка посоветовали жителям мастурбировать во избежание заражения

Власти Нью-Йорка опубликовали памятку «Секс и коронавирус». Все жители города должны оставаться дома и свести к минимуму контакт с другими людьми, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

«Помните, самый безопасный половой партнер — это вы сами. Главный совет — избегать оргий, не целовать незнакомых и «взять дело в свои руки». Только помыть их не забудьте. Не менее 20 секунд. Мастурбация не распространит вирус, особенно если вы моете руки с мылом до этого и после секса тоже», — отмечают составители памятки.

США вывезли из Италии более полумиллиона тестов на коронавирус.

В Италии на фоне эпидемии коронавируса разгорелся громкий политический скандал.

В городе Брешиа, где находится частная лаборатория Copan Diagnostics Inc., разрабатывающая тесты для диагностики вирусных заболеваний, приземлился самолет ВВС США. Он загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса. Эту закупку американцы не хотели предавать огласке, однако на странице в Instagram они опубликовали фото из салона транспортника, набитого контейнерами с тестами на коронавирус.

Эта новость возмутила жителей Италии: в то время, как страна испытывает тяжелейший кризис в связи с нехваткой врачей и медикаментов, американцам продают столь необходимые итальянцам товары. Резонно возник вопрос о целесообразности Евросоюза, который закрыл границы между странами. Помощь Италии оказывает Россия.

Причем не только Италия разочаровалась в европейской «дружбе». Сербский лидер Александр Вучич, последовательно выступавший за интеграцию Сербии в ЕС, констатировал, что международной солидарности не существует. Теперь он рассчитывает на помощь КНР.

Так в Евросоюзе наступил реальный кризис: созданный для защиты от «угроз России», он в итоге проиграл войну коронавирусу. Все миллиардные вложения каждой из стран в структуру Евросоюза не дают никаких результатов, когда это необходимо.

Во Франции ввели формуляр для выхода из дома

17 марта во Франции начали действовать ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен будет доказать обоснованность перемещения. Для этого необходимо заполнить формуляр, в котором должны быть указаны имя, фамилия, дата рождения, адрес и причина перемещения. Среди таких причин выделяют: поход на работу, если нет возможности работать дома, покупка товаров первой необходимости, визиты к врачу, выгул домашних питомцев.

Facebook безрезультатно борется с фейковыми новостями о коронавирусе.

Программа Facebook по борьбе с фейками про коронавирус несостоятельна, поскольку искусственный интеллект не способен их распознать. Такую оценку дал российский эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов. Никаких автоматических «распознавателей фейков» просто не бывает. Это было придумано для того, чтобы успокоить власти. Тем временем Фонд защиты национальных ценностей ежедневно мониторит фейки про коронавирус.

В пятницу, 20 марта, состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Минюсту и МВД поручили в кратчайшие сроки представить в правительство предложения о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации.